Honor Magic7 avrà un pilota automatico IA

Lo Snapdragon 8 Elite verrà utilizzato da molti produttori a partire da fine ottobre. Durante lo Snapdragon Summit 2024 organizzato da Qualcomm è stato mostrato il design reale del nuovo Honor Magic7 e annunciate alcune funzionalità che sfruttano la NPU Hexagon per l’elaborazione on-device dei modelli IA multimodali.

Autopilot IA per Honor Magic7

Honor ha integrato diverse funzionalità IA nei recenti dispositivi. Altre saranno disponibili con MagicOS 9.0, il sistema operativo preinstallato sulla nuova serie Magic7 che verrà annunciata il 30 ottobre in Cina.

La prima novità si chiama Autopilot IA. È in pratica un agente IA che può eseguire azioni per conto dell’utente. Tramite input di testo o comando vocale può ad esempio ordinare cibo da asporto, dopo aver appreso le preferenze dell’utente con il suo consenso.

L’agente IA può anche trovare e cancellare abbonamenti indesiderati in diverse app con un semplice comando, pianificare un viaggio, prenotare biglietti, gestire gli appuntamenti in calendario, controllare le notifiche e trasferire di file tra app.

La NPU del chip Snapdragon 8 Elite verrà inoltre sfruttata durante il gioco per il rendering in tempo reale. Ciò riduce il carico sulla GPU e quindi temperature e consumi. Ovviamente ci saranno diverse funzionalità fotografiche che utilizzano l’IA per migliorare e modificare le immagini.

MagicRing è invece la tecnologia che consentirà di usare l’intelligenza artificiale con più dispositivi. Ad esempio, l’utente potrà realizzare un disegno con la funzionalità Cocreator di Paint su Windows e modificarla con la stilo su Honor MagicPad 2. Analogamente sarà possibile utilizzare AI Eraser di Honor Magic V3 su Honor MagicBook Art 14.