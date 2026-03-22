HONOR Magic7 Pro (12/512GB) a 213€ in meno su eBay con il codice segreto

Se vuoi uno smartphone di fascia alta spendendo molto meno dai subito un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Vai immediatamente su eBay e potrai mettere nel tuo carrello il fantastico HONOR Magic7 Pro da 512 GB a 686,45 euro, invece che 899,90 euro. Per averlo a questa cifra applica anche il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino su eBay non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di HONOR ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare oltre 213 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 240,86 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR Magic7 Pro a un prezzo da favola

Possiamo dire assolutamente che a questa cifra l’HONOR Magic7 Pro è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Partendo dal design possiamo notare un peso importante di 223 grammi con spessore di 8,8 mm e la certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Ha un ottimo display OLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima da 1600 nit.

Il potente processore Snapdragon 8 Elite garantisce ottime performance e viene sostenuto in questa versione da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15. Mentre la memoria interna è da 512 GB e dunque non avrai nessun problema di archiviazione. Possiede una batteria da 5270 mAh che dura a lungo con doppia ricarica, cablata e wireless, da 100 W e da 80 W. Mentre lo scomparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore e anteriore da 50 MP.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra l’offerta non durerà. Prima che scada quindi vai su eBay e acquista il tuo HONOR Magic7 Pro da 512 GB a 686,45 euro, invece che 899,90 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.