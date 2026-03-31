HONOR Magic7 Pro: un top di gamma a molto meno del suo prezzo

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma che abbia il giusto prezzo per non dover spendere un capitale dai un’occhiata a questa occasione speciale. Vai subito su eBay e puoi mettere nel tuo carrello l’HONOR Magic7 Pro a soli 680,67 euro, invece che 884,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino, anche se su eBay non viene segnalato, lo puoi vedere sul sito ufficiale di HONOR e potrai notare quindi che è esattamente quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque oggi hai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 204 euro. E potrai anche decidere di pagare in 3 comode rate da 238,83 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR Magic7 Pro è il top gamma da prendere al volo

Già normalmente l’HONOR Magic7 Pro ha un prezzo inferiore rispetto ad altri dispositivi di questa fascia ma oggi, con lo sconto di oltre 204 euro, è da prendere all’istante. Si presenta con un fantastico display OLED da 6,8 pollici, luminosità massima di 1600 nit e refresh rate veloce fino a 120 Hz.

A bordo c’è il potente processore Snapdragon 8 Elite che viene sostenuto da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB che sono inesauribili. Potrai scattare foto straordinarie, grazie a un sensore posteriore principale da 50 MP con lente periscopica da 200 MP e ultra grandangolare da 50 MP. Inoltre anche la fotocamera frontale è da 50 MP. Con la batteria da 5270 mAh stai tranquillo per tutto il giorno e grazie alla doppia ricarica, cablata e wireless, da 100 W e da 80 W torna al 100% in pochissimo.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a questa cifra l’offerta sparirà presto per cui vai immediatamente su eBay e acquista il tuo HONOR Magic7 Pro a soli 680,67 euro, invece che 884,90 euro. Ricordati di inserire il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Completando l’ordine adesso potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni con spedizione gratuita.