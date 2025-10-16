HONOR Magic8 e Magic8 Pro in Europa a fine anno

HONOR ha annunciato due nuovi smartphone di fascia alta. Magic8 e Magic8 Pro hanno uno schermo OLED e integrano il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. È presente anche un pulsante per l’attivazione dell’assistente AI YOYO. Entrambi i modelli arriveranno in Europa entro fine anno. Il produttore cinese ha svelato anche il ROBOT PHONE.

Serie HONOR Magic8: specifiche complete

Il design dei nuovi smartphone è simile a quello della serie precedente Magic7. L’unica differenza visibile all’esterno degli HONOR Magic8 è il pulsante lungo il lato destro che attiva l’assistente YOYO. Non sarà disponibile in Europa, quindi il pulsante potrebbe essere assegnato a Google Gemini o altre funzionalità.

HONOR Magic8 ha uno schermo OLED da 6,58 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 6.000 nits. Integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12/16 GB di memoria LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e wireless da 80 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16.

HONOR Magic8 Pro ha invece uno schermo OLED da 6,71 pollici con risoluzione di 2808×1256 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 6.000 nits. Integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12/16 GB di memoria LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 50 e 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi e batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 120 Watt e wireless da 80 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16.

Come detto, il debutto internazionale è previsto entro fine anno. Le versioni europee degli smartphone integreranno una batteria di minore capacità (6.720 mAh per HONOR Magic8 Pro con ricarica rapida da 100 Watt).