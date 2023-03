Honor MagicBook X: nuovi modelli da 14 e 16 pollici

Honor ha annunciato tre nuovi notebook durante un evento organizzato in Cina. Il MagicBook X 14 (2023) è la versione aggiornata del modello già presente nel catalogo del produttore. MagicBook X 14 Pro e MagicBook X 16 Pro sono invece le new entry con processore Intel Core i5 di 13esima generazione. Al momento non ci sono informazioni sul debutto europeo.

Honor MagicBook X: specifiche dei notebook

Il nuovo Honor MagicBook X 14 (2023) è l’unico che integra “vecchi” processori Intel, ovvero i Core i5-12450H e Core i3-1215U. Lo schermo da 14 pollici ha una risoluzione di 1920×1200 pixel con angoli di visione di 180 gradi e gamma colore 100% RGB. Il telaio è in lega di alluminio.

La dotazione hardware comprende inoltre 8/16 GB di RAM LPDDR4x, SSD da 265/512 GB, fotocamera HD a 720p, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, uscita HDMI, jack audio, tre porte USB (una Type-C e due Type-A), lettore di impronte digitali e batteria da 60 Wh. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e NFC.

Gli altri due notebook appartengono alla fascia più alta. MagicBook X 14 Pro e MagicBook X 16 Pro condividono quasi tutte le specifiche, ad eccezione dello schermo: 14 pollici (2240×1400 pixel) e 16 pollici (1920×1200 pixel).

La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i5-13500H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB o 1 TB, fotocamera HD a 720p, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, uscita HDMI, jack audio, tre porte USB (una Type-C e due Type-A), lettore di impronte digitali e batteria da 60 Wh. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e NFC.

