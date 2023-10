HONOR MagicWatch 2 completo di TUTTO, anche chiamate Bluetooth

Non mettere la polso uno smartwatch qualunque quando puoi puntare ad un gioiello come HONOR MagicWatch 2. Questo prodotto è completo di tutto, costa poco e soprattutto non ti delude sotto nessun aspetto.

Visto che è in promozione su Amazon non posso non consigliartelo. Il ribasso non è elevato ma ti strizza l’occhio. Collegati al volo in pagina per approfittarne e farlo tuo ad appena 91,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

HONOR MagicWatch 2, lo smartwatch che al polso fa la differenza

Esistono smartwatch e smartwatch. Se hai bisogno di un prodotto che possa apportare davvero un che di smart alla tua vita allora HONOR MagicWatch 2 è quello che fa al caso tuo. In modo particolare, questo prodotto si adatta perfettamente all’utilizzo quotidiano visto che al suo interno ha funzioni per sport, salute e vita sociale.

Con quadrante rotondo che ricorda un orologio più classico da polso hai tutto ciò che ti occorre. Con un dito fai swipe nel menù ed ecco che spuntano fuori le funzioni che stavi cercando da sempre. Ad esempio hai le notifiche smart ma anche le chiamate via Bluetooth così non devi prendere lo smartphone in mano ogni due per tre.

Pensa che non mancano all’appello sensori avanzati per cui controlli come sta il cuore, la pressione, i livelli di ossigeno e persino come dormi. Se poi tutto questo non ti basta affidati alle 15 modalità di esercizio. Sì, è anche impermeabile quindi usalo a contatto con l’acqua.

Batteria che dura 14 giorni e tanto altro che ti lascio scoprire da solo.

Cosa aspetti? HONOR MagicWatch 2 è in promozione su Amazon a soli 91,99€, fallo diventare tuo con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

