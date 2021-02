Honor Magicwatch 2 in pelle, super offerta lampo: -42%

Cosa si cerca in uno smartwatch? Le risposte sono profondamente soggettive, basate sul tipo di esperienza che si intende vivere con il proprio dispositivo e quanto si è disposti ad investire in quest’ultimo. Che non sia un semplice orologio è chiaro e la differenziazione è ormai forte, ma anche quando il gusto classico prevale c’è la possibilità di mettere al polso dispositivi smart a prezzi del tutto accessibili. Un esempio è nell’Honor Magicwatch 2 in offerta per poche ore su Amazon al suo miglior prezzo di sempre: 116,36 euro.

Magicwatch 2, questo è il miglior prezzo di sempre

Uno sconto importante, insomma: ben -42% per uno smartwatch che mette a disposizione funzionalità canoniche per il monitoraggio delle notifiche dello smartphone, ma al tempo stesso anche una completa assistenza per l’attività fisica (monitoraggio dello stress, del sonno e della frequenza cardiaca, tracciamento GPS e altro ancora). Le performance sono affidate ad un chip HUAWEI Kirin A1 ed è garantita una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Il Magicwatch 2 ha uno schermo Amoled sempre acceso ed un design a doppia corona, ma soprattutto è disponibile in questa versione con un cinturino in pelle che richiama alla tradizione dell’orologio più che al design futuristico degli smartwatch. Ottime le recensioni raccolte e la spedizione è immediata, ma questo prezzo del tutto speciale è a disposizione soltanto per la giornata di oggi. Analogiche o digitali che siano le lancette, insomma, non c’è tempo da perdere.