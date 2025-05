Honor Pad 10: nuovo tablet da 12 pollici

I nuovi Honor 400 hanno ovviamente attirato l’attenzione della stampa specializzata e degli utenti. Il produttore cinese ha svelato in sordina anche un tablet con caratteristiche molto interessanti. Honor Pad 10 ha uno schermo 2.5K da 12 pollici e un’enorme batteria. Può essere già acquistato in Italia.

Honor Pad 10: specifiche e prezzo

Honor Pad 10 ha un telaio in alluminio corindone ad alta resistenza, uno spessore di 6,29 millimetri e un peso di 525 grammi, quindi è resistente, sottile e leggero. Lo schermo ha una diagonale di 12,1 pollici, risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz (60/90/120 Hz).

Integra un processore Snapdragon 7 Gen 3 (octa core con frequenza massima di 2,63 GHz), affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C, sei altoparlanti e batteria da 10.100 mAh con supporto per la ricarica rapida da 35 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Gli utenti potranno utilizzare diverse funzionalità AI per la produttività. AI Honor Notes trasforma il testo scritto in testo stampato, mentre Assistente AI Notes può generare riassunti di riunioni, lezioni e discussioni. È possibile inoltre registrare la voce e convertirla automaticamente in testo, anche con traduzione.

Il tablet viene offerto solo in grigio. Il prezzo è 349,90 euro. Aggiungendo solo 0,90 euro, gli utenti possono ricevere la tastiera Bluetooth o la stilo. Le spedizioni inizieranno dal 2 giugno.