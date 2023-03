Honor Pad 8: con le offerte di Primavera Amazon CROLLA al minimo storico

Se stai cercando un tablet che ti offra una visione eccezionale, un audio potente, una batteria duratura, un design elegante e una performance fluida, allora HONOR Pad 8 è il prodotto che fa per te.

Oggi grazie alle Offerte di Primavera di Amazon te lo porti a casa con appena 279 euro al suo prezzo più basso di sempre. Con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani.

Honor Pad 8: un tablet magnifico ad un prezzo super

Il tablet ti sorprenderà con uno schermo FullView da 12 pollici con risoluzione 2K e 1 miliardo di colori, che ti regala un’esperienza visiva immersiva e realistica. Grazie alla tecnologia per la protezione degli occhi, puoi usare il tablet senza affaticare la vista, sia per lavorare che per divertirti.

La scocca ospita otto altoparlanti simmetrici che ti fanno sentire ogni dettaglio sonoro con chiarezza e potenza. Il tablet ha inoltre la certificazione Hi-Res Audio, che in questo senso ti garantisce una qualità del suono superiore e fedele all’originale.

Non preoccuparti per l’autonomia perché Honor Pad 8 è in grado di accompagnarti per tutta la giornata con la sua batteria da 7250 mAh, che ti permette di usare il tablet senza interruzioni. Puoi guardare video online per 10 ore o video in locale per 14 ore, senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

Il tutto all’insegna dell’eleganza con un corpo in lega di alluminio leggero e resistente, che pesa solo 520 g e ha uno spessore di 6,9 mm. Il tablet ha un design raffinato e curato, con bordi arrotondati e una finitura satinata. Puoi tenere il tablet con una mano e portarlo ovunque con facilità.

La scheda tecnica è completata da un chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core da 6 nm, che gli conferisce una velocità e una stabilità elevate, per sfruttare al meglio l’ultima versione di HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, che ti offre una serie di funzioni intelligenti e personalizzabili.

HONOR Pad 8 è il tablet che soddisfa le tue esigenze di qualità e convenienza. Oggi ancora di più: solo 279 euro su Amazon al suo minimo storico assoluto grazie alle offerte di Primavera. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.