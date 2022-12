Honor Pad V8 Pro: tablet Android per lo streaming

Insieme al nuovo Honor 80 GT, il produttore cinese ha annunciato il tablet Honor V8 Pro. Si tratta in pratica di una versione migliorata di Honor Pad 8 (visibile nell’immagine) venduto anche in Italia. Leggendo le caratteristiche tecniche si deduce che il dispositivo è stato progettato specificamente per lo streaming e l’intrattenimento in generale.

Honor Pad V8 Pro: specifiche complete

Il nuovo Honor Pad V8 Pro possiede un telaio in metallo (spessore di 6,6 millimetri) e uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Altre caratteristiche di rilievo sono il refresh rate di 144 Hz e la certificazione IMAX Enhanced. Quest’ultima tecnologia è disponibile per molti film Marvel trasmessi in streaming su Disney .

La dotazione hardware comprende inoltre il processore MediaTek Dimensity 8100 (quad core con frequenza massima di 2,85 GHz), 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La fotocamera posteriore da 13 megapixel permette di registrare video a risoluzione 4K, mentre quella frontale da 5 megapixel si ferma al full HD.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Sono presenti anche otto altoparlanti con supporto audio DTS:X, porta USB Type-C e batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida da 35 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 7.0 basato su Android 12. A differenza di Huawei, Honor può installare i servizi Google.

Gli utenti possono acquistare la stilo Magic Pencil 3 con ricarica magnetica (quando fissata al telaio del tablet) e la Smart Touch Keyboard che si collega ai pin magnetici posteriori del tablet. Il nuovo Honor Pad V8 Pro sarà disponibile in Cina dal 30 dicembre. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

