Honor Pad X8 è il tablet economico che stavi cercando: PREZZONE Amazon

Un tablet di qualità a un prezzo conveniente: con le offerte di Primavera di Amazon è possibile come dimostra questo Honor Pad X8 disponibile a soli 179 euro.

Si tratta di uno sconto del 18% sul prezzo originale di 219 euro, ma affrettati perché l’offerta è valida solo per oggi. In più, acquistandolo adesso, potresti riceverlo già domani.

Honor Pad X8: economico, ma perfetto per tutto

Honor Pad X8 è un tablet con schermo da 10,1 pollici con risoluzione Full HD di 1920×1200 pixel e un rapporto schermo-corpo superiore all’80%. Il display offre immagini nitide e vivaci, grazie alla tecnologia LCD che supporta 16,7 milioni di colori. Il display ha anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che riduce l’emissione di luce blu e protegge gli occhi.

Con design alla moda, leggero e sottile, ha uno spessore di appena 7,55 mm e un peso di soli 460 g. Particolare la scocca curva che si adatta alla forma della mano e offre una presa comoda.

Per non farsi mancare nulla, il tablet ti sorprende con un sistema audio stereo immersivo, grazie ai due altoparlanti di grande ampiezza con regolazione intelligente di HONOR Histen. In questo modo, il dispositivo può garantirti un suono tridimensionale con bassi profondi e alti chiari, ideale per ascoltare musica, guardare film o giocare.

La batteria da 5100 mAh offre una lunga durata e hai anche il supporto alla ricarica rapida da 10W tramite il cavo USB-C in dotazione. La memoria RAM è da 4GB con una memoria interna da 64GB, espandibile fino a 512GB tramite lo slot per schede microSD.

Parlando velocemente di software: trovi il sistema operativo Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1, che offre un’esperienza fluida e intuitiva. Il tablet supporta anche la funzione Multi-finestra, che permette di visualizzare fino a quattro applicazioni contemporaneamente sullo stesso schermo. Immancabili infine i servizi Google integrati, come il Play Store, Gmail, YouTube e Maps.

Honor Pad X8 è un tablet con prestazioni elevate, design elegante e funzioni smart con un prezzo da low cost, specie con questa offerta: puoi acquistarlo a soli 179 euro grazie alle Offerte di Primavera valide ancora per oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.