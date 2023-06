Honor Pad X8 LTE: il tablet ideale a un prezzo ASSURDO

Avete sempre desiderato possedere un tablet di ottime qualità, ma senza obbligatoriamente spendere grosse cifre? Honor Pad X8 LTE rappresenta una scelta ideale e grazie alle promozioni di Amazon dovreste sbrigarvi perché il prezzo è decisamente competitivo. Infatti grazie allo sconto del 18% potrete acquistarlo a soli 179 euro, nonché il prezzo più basso di sempre per questo dispositivo nella sua versione LTE con 4GB di RAM e 64GB di ROM espandibile fino a 512GB.

Honor Pad X8 LTE: il tablet da avere assolutamente

La prima cosa che salta all’occhio è l’ampio display da 10.1 pollici con risoluzione full HD+ ottimo per godervi qualsiasi applicazione così come qualsiasi contenuto in streaming. Dopotutto il nuovo sistema Magic Ul 6.1, basato sull’ultimo Android 12, alloca in modo logico le risorse di sistema e fa un uso efficiente dello spazio di memoria. Questo, insieme al nuovo processore a 8 core, con velocità di esecuzione più elevate e migliorate, offre un’esperienza fluida come la seta.

Presenti poi due ottime fotocamere, una anteriore e una posteriore, che permettono di scattare foto e registrare video in alta risoluzione, oltre che funzionare tipo webcam per live streaming, riunioni o lezioni online. Ottimo anche l’audio surround a due vie e l’autonomia grazie ai 5.100mAh di capienza della batteria che vi faranno passare ore e ore fuori casa senza necessità di portar dietro il caricatore.

Insomma, in poche parole Honor Pad X8 LTE è il tablet che dovreste avere. Acquistatelo immediatamente su Amazon a soli 179 euro grazie al ribasso del 18%. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo, mentre con Cofidis potrete anche acquistarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.