HONOR Pad X8a a 129€ è l'AFFARE tablet di oggi

Con il suo ampio display e le cornici sottili a circondare il pannello, HONOR Pad X8a (in forte sconto su Amazon) è la scelta giusta se stai cercando un tablet multimediale adatto soprattutto allo streaming dei contenuti da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW, YouTube e così via. Grazie all’offerta a tempo in corso lo puoi acquistare approfittando di un forte risparmio, al prezzo finale di soli 129 euro.

Non perdere l’offerta sul tablet HONOR Pad X8a

C’è il sistema operativo Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Di seguito trovi l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per conoscere tutte le altre informazioni visita la pagina dedicata.

display FullView da 11 pollici (1920×1200 pixel, 90 Hz);

processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

quattro altoparlanti;

batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, la disponibilità è immediata. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità anche nel trasporto. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce pubblicate dai clienti è pari a 4,6/5 stelle.

Lo sconto è automatico e porta il tablet HONOR Pad X8a al prezzo di soli 129 euro, un vero e proprio affare se si considerano le sue caratteristiche. Trattandosi di un’offerta a tempo c’è il rischio che possa andare sold out da un momento all’altro.