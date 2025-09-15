 HONOR Pad X8a al minimo storico: tablet perfetto per lo streaming
Il tablet Android perfetto per lo streaming, oggi al suo prezzo minimo storico: non lasciarti sfuggire l'offerta su HONOR Pad X8a.
È da segnalare l’offerta a tempo su Amazon che vede protagonista HONOR Pad X8a. In questo momento, il tablet è proposto al suo prezzo minimo storico. Per dimensioni e caratteristiche, si tratta di un’ottima scelta se desideri vedere i tuoi contenuti preferiti in streaming su uno scherzo di qualità, senza spendere troppo. C’è il sistema operativo è Android con interfaccia MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Tablet Android in forte sconto: HONOR Pad X8a

Può contare sul display FullView da 11 pollici con diagonale ampia, risoluzione 1920×1200 pixel e refresh rate da 90 Hz. Sotto la scocca c’è il processore Qualcomm Snapdragon 680 che garantisce prestazioni di alto livello, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Si aggiungono poi le fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 per la connettività, quattro altoparlanti con tecnologia Histen e una batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata, supporto OTC e ricarica tramite porta USB-C. Scopri di più nella pagina dedicata.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche del tablet HONOR Pad X8a

Invece di pagarlo 169 euro come da listino, puoi acquistare il tablet HONOR Pad X8a al prezzo minimo storico di 117 euro. Il merito è del forte sconto applicato in automatico. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

HONOR Pad X8A 4GB 128GB, Espandibile fino a 1TB, WIFI Tablet, 11 Pollici 90Hz Display, Snapdragon 680, 4 Altoparlanti, 8300mAh Batteria, Corpo in Metallo, Android 14, Google Service, Grigio

Se lo ordini subito, il dispositivo arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6/5.

Pubblicato il 15 set 2025

Davide Tommasi
15 set 2025
