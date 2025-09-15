HONOR Pad X8a al minimo storico: tablet perfetto per lo streaming

È da segnalare l’offerta a tempo su Amazon che vede protagonista HONOR Pad X8a. In questo momento, il tablet è proposto al suo prezzo minimo storico. Per dimensioni e caratteristiche, si tratta di un’ottima scelta se desideri vedere i tuoi contenuti preferiti in streaming su uno scherzo di qualità, senza spendere troppo. C’è il sistema operativo è Android con interfaccia MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Tablet Android in forte sconto: HONOR Pad X8a

Può contare sul display FullView da 11 pollici con diagonale ampia, risoluzione 1920×1200 pixel e refresh rate da 90 Hz. Sotto la scocca c’è il processore Qualcomm Snapdragon 680 che garantisce prestazioni di alto livello, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Si aggiungono poi le fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 per la connettività, quattro altoparlanti con tecnologia Histen e una batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata, supporto OTC e ricarica tramite porta USB-C. Scopri di più nella pagina dedicata.

Invece di pagarlo 169 euro come da listino, puoi acquistare il tablet HONOR Pad X8a al prezzo minimo storico di 117 euro. Il merito è del forte sconto applicato in automatico. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Se lo ordini subito, il dispositivo arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6/5.