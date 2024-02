Honor Pad X9: l'OFFERTA PERFETTA è su Amazon

Honor Pad X9 è un ottimo tablet Android che, pur mantenendosi in una fascia economica, assicura prestazioni molto interessanti e una dotazione di tutto rispetto. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM hai sia la fluidità che lo spazio per gestire al meglio app, giochi e contenuti multimediali. Cosa stai aspettando? Su Amazon trovi l’offerta perfetta. Acquistalo subito a soli 191,78 euro, invece di 249,90 euro (prezzo ufficiale di listino). Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Honor Pad X9: 8 motivi per amarlo

Scegli Honor Pad X9, ci sono 8 motivi per amarlo. Primo, il suo display Honor Fullview 2K da 11,5 pollici a 120Hz di refresh rate. Secondo, il corpo in metallo super resistente ed estremamente leggero. Terzo, 6 altoparlanti surround per un suono coinvolgente e immersivo. Quarto, la sua ampia memoria per una gestione fluida anche in multitasking di app e giochi. Quinto, il processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6nm. Sesto, il sistema operativo Android. Settimo, il sistema Honor Connect. Ottavo, la batteria da 7250 mAh.

Acquistalo adesso a soli 191,78 euro, invece di 249,90 euro (prezzo ufficiale di listino). Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

