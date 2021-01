Honor Router 3: Wi-Fi 6 a meno di 60 euro

Torna in offerta uno dei router più apprezzati dell’ultimo periodo, la migliore proposta qualità prezzo per accedere al nuovo standard Wi-Fi 6. Stiamo parlando naturalmente dell’Honor Router 3 un dispositivo piccolo e compatto ideale sia per la casa che per l’ufficio.

Honor Router 3 Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, il router ha un aspetto decisamente minimal con una forma regolare ed un formato estremamente sottile. Questo abbinato alle 4 antenne esterne ripiegabili, lo rende un dispositivo molto semplice e comodo da trasportare. Nella parte posteriore troviamo 4 porte RJ45 Gigabit LAN, oltre naturalmente al supporto al protocollo wireless Wi-Fi 6 in grado di offrire velocità di trasferimento raddoppiate rispetto al Wi-Fi 5.

Tuttavia la nomenclatura Wi-Fi 6 plus utilizzata da Honor ha un significato ben preciso. Il router ospita infatti un chip Lingxiao sviluppato internamente da Huawei. Questo permette alla rete senza fili di raggiungere una velocità di trasferimento di ben 2976Mbps, superiore al Wi-Fi 6 standard. Non manca il supporto alla tecnologia OFDMA che, grazie alla gestione intelligente della banda, garantisce la massima velocità ad ogni dispositivo gestendo le priorità in base alle richieste. Molto interessante è anche la compatibilità con i sistemi mesh. Il router infatti possiede un’app dedicata, che oltre alla gestione delle impostazioni permette di configurare una rete mesh. Sarà sufficiente acquistare più dispositivi ed associarli tra loro. Lasciandosi guidare dall’applicazione basteranno pochi e semplici passaggi per avere la propria rete mesh pronta all’utilizzo.

Grazie ad un coupon di 20 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, Amazon permette di acquistare l’Honor Router 3 a soli 59 euro.