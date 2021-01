Honor Router 3: Wi-Fi 6 ad un prezzo eccezionale

Se siete alla ricerca di un buon router Wi-Fi, oggi vogliamo suggerirvi uno dei prodotti più apprezzati negli ultimi tempi. L’Honor Router Wi-Fi 6 ha riscosso un discreto successo non solo per le ottime prestazioni, ma anche per un design decisamente compatto ed un prezzo molto competitivo.

Honor Router 3 Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

Il dispositivo di cui stiamo parlando, rappresenta la migliore soluzione per chi desidera fruire delle ultime tecnologie, senza spendere cifre astronomiche. Il router di Honor infatti propone il supporto al Wi-Fi 6 Plus, ultima specifica per le reti senza fili. La dicitura “Plus” aggiunge alcune tecnologie proprietarie però, insieme al processore Gigahome di Huawei dual-core da 1,2GHz, in grado di portare la velocità di trasferimento a 3000Mbps. La rete viaggia su due bande a 2,4 e 5 GHz, mentre le 4 antenne esterne garantiscono copertura e stabilità della connessione. Molto comoda la possibilità di ripiegare le antenne rendendo il dispositivo più semplice da trasportare. Uno degli aspetti più riusciti come accennato in apertura, è infatti il design piuttosto minimale e soprattutto sottile.

Per quanto riguarda le funzionalità invece, troviamo un ventaglio ricco di opzioni comode tanto a casa quanto in ufficio. La più interessante, soprattutto per un utilizzo professionale, è sicuramente la compatibilità con le reti mesh. È possibile infatti acquistare più dispositivi per costruire la propria rete mesh e coprire ogni angolo di casa, negozio o ufficio. La configurazione è estremamente semplice e possibile direttamente da smartphone o tablet. L’app dedicata infatti guida l’utente attraverso pochi passaggi, che permettono in qualche minuto di configurare il router ed eventuali altri associati. Non manca la tecnologia OFDMA che garantisce la massima velocità disponibile per ogni dispositivo, grazie alla gestione intelligente della banda. Si tratta di uno dei migliori dispositivi disponibili per rapporto qualità/prezzo.

Considerando che grazie ad un’offerta, è disponibile su Amazon a soli 55 euro con uno sconto di ben 25 euro sul prezzo di listino, non troverete di meglio a questo prezzo.

