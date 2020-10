Honor Router 3: Wi-Fi 6 al 25% di sconto su Amazon

Tra le varie offerte che quotidianamente propone Amazon, oggi vi proponiamo un router con un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile. Il motivo per cui l’Honor Router 3 ha riscosso tanto successo, è che ad un prezzo piuttosto contenuto, permette di godere dei vantaggi della nuova specifica Wi-Fi 6.

Router: Honor Router 3 con Wi-Fi 6 e supporto alle reti mesh con 20 euro di sconto su Amazon

Si tratta di un router decisamente interessante, a partire proprio dal design minimal quanto elegante. Il router è estremamente sottile, potendolo adattare sulla scrivania senza particolare ingombro. Honor ha dotato il dispositivo di ben 4 antenne esterne, ripiegabili, che garantiscono un’ottima copertura per un ambiente di medie dimensioni lavorando sulla banda a 2,4 e 5 GHz. Una particolarità del router sono le impostazioni di risparmio energetico. Questo possiede ben 3 modalità di alimentazione: alta, media e bassa per garantire il giusto consumo nei diversi momenti della giornata. Potremo poi impostare un timer che spegnerà automaticamente il router ad un orario prestabilito, come a fine del turno di lavoro.

Naturalmente non mancano le porte LAN e WAN posteriori, che permettono di collegare fino a 4 dispositivi tramite cavo ethernet. Tuttavia uno dei punti di forza del router è il supporto alle reti wireless mesh. È possibile infatti acquistare più di un router e collegarli tra loro in maniera estremamente semplice attraverso l’app dedicata. In questo modo con pochi semplici passaggi potremo configurare un’intera rete mesh e coprire con il segnale Wi-Fi tutte le stanze desiderate. Altra particolarità di questo router infatti è il chip LINGXIAO sviluppato internamente da Huawei per garantire una migliore copertura e maggiore velocità in Wi-Fi.

Oggi Amazon propone il router di Honor a soli 58,99 euro con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino.