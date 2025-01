HONOR X6b: ottimo smartphone low cost in offerta a 99,90 euro

Hai bisogno di uno smartphone che non costi troppo senza rinunciare alla potenza? Approfitta dello sconto Amazon attivo su HONOR X6b, un ottimo dispositivo entry level che puoi acquistare oggi a soli 99,90 euro. La spedizione è immediata e potrai dunque riceverlo subito a casa pronto per essere configurato e utilizzato.

HONOR X6b: uno smartphone sorprendente a meno di 100 euro

HONOR X6b è davvero uno smartphone capace di sorprendere considerato il prezzo al quale potrai acquistarlo. La batteria da 5200mAh ti garantirà fino a 2 giorni di utilizzo con una sola carica e comunque grazie al supporto alla ricarica rapida sarà subito pronta a ripartire.

Con 4GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 8GB, e 128GB di memoria interna hai capacità di esecuzione e memoria a sufficienza per tutti i tuoi dati, con il supporto del processore octa-core MediaTek Helio G85 per prestazioni fluide ideali per il multitasking.

Qualsiasi cosa viene poi esaltata dal display HD+ da 6,56 pollici con refresh rate a 90Hz ideale per ogni genere di contenuto: inoltre, con le funzionalità Always On Display e Magic Capsule, puoi controllare notifiche, orario e altro senza nemmeno accendere lo schermo.

Infine, ecco la fotocamera da 50 megapixel con intelligenza artificiale che riconosce automaticamente il soggetto e attiva la modalità Smile Snapshot per immortalare sorrisi e istanti di gioia.

Dal design elegante, funzionalità NFC e lettore di impronte digitali, HONOR X6b può diventare il tuo compagno di vita senza costare troppo. Acquistalo adesso a soli 99,90 euro.