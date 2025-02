HONOR X6b: lo smartphone Android giusto a soli 99€

A soli 99,90 euro, HONOR X6b è l’affare di oggi se stai cercando uno smartphone economico. A proporre il forte sconto è l’offerta a tempo su Amazon che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. La segnaliamo su queste pagine così che, se sei interessato, tu possa approfittarne prima del sold out.

L’offerta a tempo per lo smartphone HONOR X6b

La qualità del comparto hardware è testimoniata dal display FullView da 6,56 pollici in alta risoluzione con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, mentre sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G85 con CPU octa core e GPU ARM Mali G52 MC2, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro ci sono due fotocamere da 50+2 megapixel, mentre la selfie camera frontale è da 5 megapixel. Completano la dotazione la connettività 4G-LTE (Dual SIM), Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, il lettore di impronte digitali e la batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida. Inoltre, c’è il sistema operativo Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella descrizione completa.

L’affare di oggi ti permette di acquistare lo smartphone HONOR X6b al prezzo di soli 99,90 euro, grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici da inserire). Inoltre, puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Forest Green e Midnight Black, la spesa finale non cambia.

I vantaggi non finiscono qui: se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già domani con la consegna gratuita. La disponibilità è immediata, la spedizione è gestita da Amazon. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro.