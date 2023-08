HONOR X7A scende temporaneamente sotto 150 euro su eBay

Quando si parla di smartphone low-cost spesso è difficile trovare il modello perfetto per le proprie esigenze. Solitamente sono le offerte dei principali portali di e-commerce a guidare i nostri acquisti ed eBay, in questo periodo, ha ben pensato di mettere chiunque in difficoltà. Da un lato, difatti, notiamo la disponibilità di Xiaomi Redmi Note 11 a meno di 150 euro. Dall’altro, a 130 euro è disponibile anche HONOR X7A, smartphone lanciato nel 2023 che si propone con una autonomia mostruosa e un comparto tecnico sinonimo di sicurezza.

HONOR X7A scende di prezzo su eBay

Lo smartphone HONOR X7A si presenta con un design minimal dai bordi piuttosto sottili, eccetto per quello inferiore dello schermo TFT LED HD+ da 6,75 pollici, con notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale da 8 megapixel. Posteriormente, invece, figurano quattro sensori, tra cui il principale da 50 MP.

Sotto la scocca notiamo la presenza della batteria da 5.330 mAh con ricarica rapida a 22.5W, con tutte le carte in regola per offrire anche più di una giornata di autonomia, seguito dal chipset Mediatek Helio G37 da 2,3 GHz di frequenza massima, e da un totale di 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile con microSD.

Il sistema operativo è Android 12 con personalizzazione Magic UI 6.1, mentre lato connettività figurano il supporto a Bluetooth 5.1, GPS, NFC e un jack da 3,5mm per usufruire di auricolari cablati.

Il prezzo di HONOR X7A, come anticipato in apertura, è fissato a 129,99 euro grazie a un taglio dell’11% applicato da un rivenditore italiano partner di eBay. La consegna è gratuita e prevista tra giovedì 24 e lunedì 28 agosto 2023. Il pagamento, come da prassi, va effettuato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

