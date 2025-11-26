HORSES, il gioco italiano bannato da Steam (non si sa perché)

HORSES è il nuovo gioco di Santa Ragione, team italiano già al lavoro sul pluripremiato Mediterranea Inferno, sul suggestivo Saturnalia (consigliato) e su altri titoli originali come Wheels of Aurelia. Arriverà il 2 dicembre in versione PC su tutte le principali piattaforme: Epic Game Store, GOG, Itch.io e Humble Store. E su Steam? No, su Steam è stato bannato.

HORSES di Santa Ragione non arriverà su Steam

Il motivo dell’esclusione dal servizio di Valve non è noto nemmeno allo sviluppatore, che in un post su Bluesky spiega:

Il nostro prossimo gioco HORSES è stato bannato preventivamente da Steam, senza possibilità di appello .

Un comunicato più completo ed esaustivo racconta che il ban è noto fin dal giugno 2023, quando Santa Ragione ha ricevuto da Steam un rifiuto alla pubblicazione sulla piattaforma, senza chiarimenti che non fossero un semplice redirect alle linee guida. Nessuna dritta su eventuali correzioni da apportare.

… crediamo che Steam mantenga intenzionalmente la sua politica poco chiara, in modo da non dover rispettare regole chiare e poter adattare le decisioni a ciò che meglio serve alla piattaforma in un dato momento. Questo potrebbe essere accettabile in un mercato realmente competitivo, ma Steam è di fatto un monopolio e decisioni arbitrarie e imprevedibili possono mettere a repentaglio la sopravvivenza di sviluppatori e studi.

Di che gioco si tratta?

Cos’è HORSES? Il sito ufficiale lo descrive come un’enigmatica avventura horror in prima persona che sfuma il confine tra la realtà e gli angoli più oscuri della vostra immaginazione . Gli altri dettagli forniti fanno riferimento a quattordici giorni, una fattoria di cavalli e poche regole da seguire oltre a contenuti come violenza fisica, abuso psicologico, immagini cruente (mutilazioni, sangue), raffigurazioni di schiavitù, tortura fisica e psicologica, abusi domestici, aggressioni sessuali, suicidio e misoginia .

Anche dal trailer appena pubblicato si capisce che sarà decisamente sopra le righe, non adatto a tutti. Siano benedette le software house con idee originali e coraggiose.

HORSES sarà disponibile a partire dal 2 dicembre al prezzo di soli 4,99 dollari sulle piattaforme Epic Game Store, GOG, Itch.io e Humble Store.