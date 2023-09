HostGator: offerta hosting WordPress preinstallato e dominio gratis

Avere un sito web è essenziale per chi desidera sviluppare un’attività online (o magari soltanto per farsi conoscere). Su internet sono presenti svariati siti di hosting che propongono soluzioni per creare siti web senza conoscere alcun linguaggio di programmazione e, soprattutto, con prezzi decisamente accessibili. Tra i migliori segnaliamo HostGator. Questa piattaforma offre infatti la possibilità di acquistare un hosting WordPress preinstallato con uno sconto del 54% rispetto al prezzo originario, con dominio gratuito per un anno.

HostGator: come creare un sito WordPress in pochi minuti

Scegliere un hosting WordPress con HostGator ha diversi vantaggi. Il primo è la semplicità. Non dovrai installare nulla. Ti basterà scegliere il dominio (gratuito per 12 mesi) e seguire la procedura guidata. Il secondo riguarda la sicurezza. Sarai sempre protetto da virus e malware, con backup automatici periodici. Anche il pannello di controllo sarà semplificato, per permetterti di concentrarti sui contenuti. Inoltre, se hai già un sito WordPress e vuoi passare a HostGator, la migrazione sarà semplice e, soprattutto, gratuita. Il servizio offre infine larghezza di banda illimitata e, ciliegina sulla torta, 500 dollari in crediti Google Ads per lanciare il tuo sito.

Il piano Starter di HostGator prevede 1 sito WordPress da 100mila visite al mese, backup da 1 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito, al prezzo di 5,95 dollari al mese (sconto del 54% rispetto al prezzo originario di 12,99 dollari al mese). Il piano Standard prevede invece 2 siti WordPress da 200mila visite al mese, backup da 2 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito. Il prezzo dell’abbonamento è di 7,95 dollari al mese (sconto del 53% rispetto al prezzo originario di 16,99 dollari mensili). Per quanto riguarda le aziende, HostGator offre un piano Business con 3 siti WordPress da 500mila visite al mese, backup da 3 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito al prezzo di 9,95 dollari al mese (scontato del 64% rispetto al prezzo iniziale di 27,99 dollari mensili).

Vuoi creare un sito web personale o aziendale senza sforzi e, soprattutto, senza spendere troppo? Cosa aspetti? Affidarti a HostGator e semplifica il tuo lavoro.

