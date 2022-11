Hosting: 5 caratteristiche per sceglierne uno ideale per te

La scelta del piano hosting migliore per le esigenze del tuo progetto web dovrebbe considerare alcune caratteristiche chiave. Eventuali servizi accessori potrai sceglierli infatti in un secondo momento: intanto, dovresti tenere a mente cinque feature indispensabili per essere sicuro che tu possa avere velocità, affidabilità e assistenza.

I pacchetti hosting di Serverplan sono pensati per offrirti questo e anche molto di più: hai la certezza di avere un team di esperti sempre a tua disposizione, ma anche una serie di caratteristiche che rendono il tuo spazio sul web completo di tutto ciò di cui hai bisogno.

Che la tua attività sia un sito web, un blog o un sito di e-commerce sarai indirizzato verso la scelta migliore per le tue necessità. Adesso ne vedremo qualcuna insieme.

Le caratteristiche per un hosting perfetto per la propria attività web

Andiamo dunque a vedere cosa dovrebbe avere un ottimo piano hosting. Tutto questo lo troverai già incluso nei servizi offerti da Serverplan:

Velocità : con l’utilizzo dei dischi SSD hai la certezza che i server a tua disposizione siano in grado di garantirti la massima velocità possibile per la tua attività

: con l’utilizzo dei dischi SSD hai la certezza che i server a tua disposizione siano in grado di garantirti la massima velocità possibile per la tua attività Funzioni di sicurezza : con “backup & restore” hai backup quotidiani di sito, posta e database, tutto facilmente ripristinabile con un click in caso di errore. Non perdi mai niente e fronteggi ogni imprevisto.

: con “backup & restore” hai backup quotidiani di sito, posta e database, tutto facilmente ripristinabile con un click in caso di errore. Non perdi mai niente e fronteggi ogni imprevisto. Pannello di controllo : cPanel integrato ti permette di configurare il tuo sito con un click. Completamente in italiano, è il pannello di controllo per hosting professionale Linux più diffuso

: cPanel integrato ti permette di configurare il tuo sito con un click. Completamente in italiano, è il pannello di controllo per hosting professionale Linux più diffuso Migrazione : se il tuo sito è presente presso un altro provider, avere un tool “one-click” che ti permette di trasferire il tutto nel nuovo hosting è fondamentale per garantire continuità alla tua attività

: se il tuo sito è presente presso un altro provider, avere un tool “one-click” che ti permette di trasferire il tutto nel nuovo hosting è fondamentale per garantire continuità alla tua attività Assistenza: un team di esperti sempre a tua disposizione, via telefono, chat o ticket, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Indispensabile per qualsiasi tipo di supporto.

Con Serverplan hai la possibilità di avere tutto questo e molto di più se dai un’occhiata ai quattro pacchetti hosting ognuno pensato per esigenze diverse.

Si parte dal piccolo “ starterkit“, perfetto per chi vuole iniziare, al ricco “ Enterprise Plus“, ideale per chi ha un’attività di e-commerce già avviata. Il più venduto? “ Startup“, il giusto compromesso per espandere il tuo progetto con potenti strumenti di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.