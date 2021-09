Hosting completo e sicuro scontato del 50% con il piano KeliCMS

Se hai seguito i nostri consigli nelle ultime settimane, saprai benissimo come costruire o migliorare il tuo sito web. Inevitabilmente però, una volta realizzato il progetto, avrai bisogno di un servizio di hosting all’altezza. Per questo vogliamo suggerirti l’ottima offerta di Keliweb sul piano KeliCMS, oggi in forte sconto.

Piano annuale di hosting KeliCMS: caratteristiche

Keliweb rappresenta uno dei maggiori fornitori di hosting per siti di e-commerce professionali. Nello specifico, il piano KeliCMS offre un serie di servizi esclusivi atti a migliorare la sicurezza ed il posizionamento del tuo sito. Il piano include naturalmente il dominio, a cui si aggiungono 20GB di spazio su SSD, caselle di posta illimitate, database illimitati e certificato SSL. Proprio quest’ultimo rappresenta un’aggiunta fondamentale, che consente di mettere al sicuro i dati dei tuoi utenti. Oltre ad offrire maggiori garanzie, apprezzate dagli utenti, migliora anche il posizionamento su Google Search che favorisce i cosiddetti “siti sicuri”.

Il piano include poi alcuni strumenti indispensabili per la gestione del sito e la creazione di contenuti. Il pannello utilizzato in questo caso è cPanel, il più adottato dalle grandi aziende per la sua affidabilità e accessibilità. Da non sottovalutare è poi Site Builder, una delle migliori soluzioni per la creazione di contenuti. Il successo è dovuto innanzitutto alla sua semplicità, che non richiede alcuna installazione software né conoscenze informatiche specifiche per ottenere risultati professionali. Ottimo, infine, il servizio di backup che consente di salvare qualsiasi dato relativo al sito in conformità con le normative GDPR con crittografia e chiavi remote. In sostanza, un pacchetto completo per ottenere il massimo dal tuo sito sotto tutti i punti di vista, e migliorare sensibilmente i risultati del tuo business.

Grazie ad uno sconto del 50%, il piano KeliCMS è disponibile a soli 29,50 euro per il primo anno, con servizio di migrazione gratuito, direttamente dal sito di Keliweb.