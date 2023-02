Hosting con dominio incluso: prezzo scontato per i piani di Keliweb ma solo per pochi giorni

Scegliere il piano di hosting giusto richiede un’analisi dettagliata delle proprie opzioni: a fare la differenza, però, sono alcuni elementi centrali in questo tipo di servizio. La qualità del servizio di hosting e il prezzo richiesto sono elementi centrali da non sottovalutare in nessun caso.

Uno dei punti di riferimento del settore, Keliweb, in questo momento sta proponendo un’offerta davvero molto interessante con un piano di hosting a prezzo scontato e con dominio incluso. Tra le promozioni a tempo limitato proposte da Keliweb c’è anche il piano di hosting ottimizzato per WordPress, anche in questo caso proposto a prezzo scontato e con dominio incluso.

Tutte le offerte, valide fino al prossimo 26 di febbraio, sono accessibili direttamente online, tramite il link qui di sotto, e possono beneficiare della clausola “soddisfatto o rimborsato”.

Hosting con dominio incluso: ecco l’offerta di Keliweb

Chi è alla ricerca di un piano di hosting con dominio incluso può puntare sulle offerte di Keliweb. Il provider, vero e proprio punto di riferimento del settore, mette a disposizione i piani:

KeliUser da 26,90 euro all’anno

da 26,90 euro all’anno KeliPro da 42,90 euro all’anno

da 42,90 euro all’anno KeliCMS da 32,45 euro all’anno (con sconto del 50%) con spazio hosting ottimizzato per i CMS più popolari

Entrambi i piani garantiscono il dominio incluso, la possibilità di accesso ad uno spazio web (fino a 10 GB SSD), caselle di posta elettronica, certificato SSL e HTTP/2, servizi di backup e site builder oltre a molti altri vantaggi.

Ci sono po i piani di hosting per WordPress di Keliweb. In questo caso, l’offerta prevede:

WP Start a 39,90 euro all’anno

a 39,90 euro all’anno WP Play a 43,50 euro all’anno (-50% rispetto al prezzo standard)

a 43,50 euro all’anno (-50% rispetto al prezzo standard) WP Premium a 92,95 euro all’anno

Anche per i piani ottimizzati per WordPress ci sono vantaggi crescenti ed un ricco pacchetto di servizi con dominio incluso, caselle di posta, database, certificato SSL e HTTP/S, servizio di backup plus e molto altro ancora.

Tutte le proposte di Keliweb (i prezzi sono IVA esclusa) sono disponibili in promozione solo per pochi giorni. Per individuare il piano più adatto alle proprie esigenze e sfruttare subito il servizio di hosting proposto da Keliweb (sempre caratterizzato dalla clausola “Soddisfatto o rimborsato”) è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.