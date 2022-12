Hosting condiviso: come funziona e quanto costa oggi

Quando si parla di hosting condiviso si intende un particolare tipo di hosting pensato per ridurre i costi senza pregiudicare la qualità del servizio disponibile. Con una soluzione di hosting condiviso, infatti, ci sono diversi siti web che utilizzando un certo quantitativo di risorse server (RAM, spazio d’archiviazione, capacità della CPU del server).

Questo sistema permette di ridurre drasticamente i costi di hosting, senza pregiudicare le prestazioni del sito web. Ricorrere ad una soluzione di hosting condiviso, infatti, è la scelta giusta per i siti più piccoli e meno “esigenti” in termini di risorse web. Per i principianti o anche per chi, più semplicemente, non ha bisogno di un servizio dedicato, puntare su una soluzione di hosting condiviso è la scelta più conveniente.

Per abbattere i costi, puntando su un servizio di hosting condiviso di alta qualità, è possibile scegliere le offerte di SupportHost che mette a disposizione vari piani di abbonamento a partire da 34 euro all’anno. Per scoprire tutti i dettagli sulle offerte di SupportHost è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Su tutti i piani c’è una prova gratuita di 14 giorni.

SupportHost: la scelta giusta per un hosting condiviso

Per chi sceglie SupportHost ci sono diversi piani tra cui scegliere, a partire da 34 euro all’anno e con risorse crescenti in base al piano scelto. Chi ha un sito che necessita di poche risorse di rete, quindi, può valutare con attenzione le offerte di SupportHost.

I piani disponibili sono:

Condiviso 1: 34 euro all’anno con 15 GB di spazio su disco SSD, 10 mila visite, 2 GB di RAM e 2 CPU

con 15 GB di spazio su disco SSD, 10 mila visite, 2 GB di RAM e 2 CPU Condiviso 2: 59 euro all’anno con 40 GB di spazio su disco SSD, 30 mila visite, 2,5 GB di RAM e 2,5 CPU

con 40 GB di spazio su disco SSD, 30 mila visite, 2,5 GB di RAM e 2,5 CPU Condiviso 2: 89 euro all’anno con 65 GB di spazio su disco SSD, 40 mila visite, 2,5 GB di RAM e 2,5 CPU

con 65 GB di spazio su disco SSD, 40 mila visite, 2,5 GB di RAM e 2,5 CPU Condiviso 2: 59 euro all’anno con 100 GB di spazio su disco SSD, 60 mila visite, 2,5 GB di RAM e 3 CPU

Per un quadro completo sui vari piani e per richiedere l’attivazione del servizio con prova gratuita di 14 giorni è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.