Hosting condiviso con dominio gratis da 26 €/anno con la promo di Serverplan

Un piano di hosting condiviso consente di ottimizzare i costi, senza compromessi sulle prestazioni e accedendo a tanti vantaggi aggiuntivi. La promozione di Serverplan è un chiaro esempio di quanto detto: il provider, vero e proprio punto di riferimento per il settore, propone un piano di hosting condiviso (hosting Linux oppure hosting Windows ASP.NET) con un prezzo scontato di 26 euro all’anno (+IVA).

Il servizio include un dominio gratis per sempre, 5 GB di spazio SSD NVMe, traffico illimitato e tanti bonus aggiuntivi. Per i clienti più esigenti, inoltre, Serverplan propone piani aggiuntivi, con vantaggi crescenti e con un costo a partire da 76 euro all’anno. Per un quadro completo sulle promozioni è possibile visitare il sito ufficiale di Serverplan tramite il link qui di sotto.

Hosting condiviso con Serverplan: i dettagli dell’offerta

Scegliendo Serverplan è possibile accedere a un piano di hosting condiviso pensato per abbinare ottime prestazioni e costi ridotti. È possibile scegliere tra hosting Linux e hosting Windows ASP.NET e tra vari piani con vantaggi crescenti. Il piano base si chiama Starterkit e include un dominio gratis per sempre, 5 GB di spazio SSD NVMe e traffico illimitato.

Per chi ha bisogno di un hosting con potenzialità superiori, inoltre, Serverplan mette a disposizione anche i piani Startup, Enterprise e Enterprise Plus che, riprendendo i vantaggi di Startkit, vanno ad aggiungere una lunga serie di bonus aggiuntivi. In questo modo, per gli utenti c’è la possibilità di optare per la versione più adatta alle proprie necessità.

Tutte le promozioni partono da 26 euro all’anno + IVA. Per il piano Startup, invece, servono 76 euro all’anno. L’offerta è strutturata in modo da garantire un rapporto qualità/prezzo crescente. Per accedere alle promozioni di Serverplan è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.