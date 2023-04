Hosting condiviso: ecco quale scegliere per spese ridotte e qualità al top

Un servizio di hosting condiviso rappresenta la scelta giusta per la maggior parte dei siti web. Anche se spesso si tende a scartare questa soluzione, per il timore di una qualità del servizio inferiore, con un hosting condiviso di alto livello è possibile contare su di un servizio in grado di garantire un sito web scattante e fluido, andando a ridurre nettamente il costo del servizio.

In termini di rapporto qualità/prezzo, infatti, l’hosting condiviso garantisce notevoli vantaggi, soprattutto per quei portali che registrano poche visite (fino a 60 mila visite mensili orientativamente) ma che hanno la necessità di essere sempre pronti a garantire un servizio impeccabile.

Tra le tante proposte disponibili per l’hosting condiviso di un sito web, in questo momento, la scelta migliore è rappresentata da SupportHost che propone una ricca gamma di piani da attivare, con vantaggi crescenti e costi sempre ridotti. Per scoprire tutte le offerte è possibile consultare il sito ufficiale di SupportHost.

Hosting condiviso con un rapporto qualità/prezzo al top: ecco le offerte di SupportHost

Con SupportHost è possibile accedere a quattro diversi piani, con vantaggi crescenti. Con le proposte del provider è possibile accedere a:

15-100 GB di spazio su disco SSD (il dato effettivo varia in base al piano scelto)

(il dato effettivo varia in base al piano scelto) traffico mensile illimitato

fino a 60.000 visite mensile

1 dominio ospitale e sottodomini illimitati

possibilità di scelta del datacenter

I costi per l’accesso all’hosting condiviso di SupportHost sono:

abbonamento annuale : da 34 euro a 149 euro in base al piano scelto

: da 34 euro a 149 euro in base al piano scelto abbonamento biennale : da 61,20 euro a 268,20 euro in base al piano scelto

: da 61,20 euro a 268,20 euro in base al piano scelto abbonamento triennale: da 86,70 euro a 379,95 euro in base al piano scelto

Con il piano triennale, quindi, è possibile ridurre la spesa annuale fino a 28,90 euro.

Per verificare i contenuti di tutti e quattro i piani di SupportHost per avere un servizio di hosting condiviso davvero completo è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Su tutti i piani c’è anche la possibilità di prova gratuita per 14 giorni. Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale di SupportHost.

