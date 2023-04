Hosting condiviso economico? Prova SupportHost per 14 giorni

Vorresti aprire un sito web professionale, ma sei preoccupato per i possibili costi elevati dell’hosting web? È una paura lecita: specialmente se ti trovi agli inizi, non è sempre conveniente investire in una soluzione completa di tutti i servizi e le risorse. Esistono, tuttavia, opportunità accessibili anche ai webmaster in erba che permettono di ottenere un servizio professionale senza però spendere una fortuna. Un esempio sono gli hosting condivisi, che ti permettono di condividere il costo del server con altri account garantendoti risorse e professionalità di un servizio top ma a un prezzo contenuto. Un po’ come succede quando si divide l’account di Netflix.

Ma attenzione: non tutti i provider sono uguali. Alcuni poco seri potrebbero praticare overselling, ovvero vendere più account di quanti il server ne può supportare, rendendo di fatto vano qualsiasi vantaggio dell’hosting condiviso. SupportHost è un provider attento a questa particolare problematica, innanzitutto applicando un limite di account per server e garantendo che ogni sito web abbia sempre accesso a tutte le risorse hardware di cui ha bisogno per funzionare al meglio e ottenere il massimo delle prestazioni. Il piano più economico SupportHost parte da soli 34 euro all’anno, ma puoi provare il servizio per 14 giorni completamente gratis e senza impegno e decidere in seguito se abbonarti a uno dei piani proposti.

Perché dovresti scegliere SupportHost

La piattaforma offre diversi vantaggi ai propri utenti. Innanzitutto, SupportHost fornisce accesso al pannello di controllo cPanel, uno dei più semplici da usare. In più, assicura alcune risorse gratuitamente come dominio, trasferimento sito web (se provieni da un altro provider) e certificato SSL, oltre a 99,9% Uptime, strumento di staging, inodes illimitati, account e-mail, traffico mensile illimitato, database mySQL illimitati e molto molto altro. Sicurezza e affidabilità sono tra le priorità di SupportHost, che utilizza le migliori tecnologie per proteggere ogni sito web tra cui Imunify360 e ClamAV.

SupportHost garantisce hosting condivisi con ottime performance grazie a server ad alte prestazioni e non sovraccarichi, di fascia alta con CPU AMD Ryzen 9 3900 12-Core, 128 GB di RAM e dischi NVMe SSD. Altre funzionalità? Chroot Isolation Technology personalizzato – significa che se un account sul server viene bucato, gli altri account sono al sicuro e non possono essere attaccati -, protezione attacchi BruteForce attraverso impostazione di regole prioritarie, strumenti professionali come Jetpack che mantiene gli ultimi 30 giorni di backup e ti dà la possibilità di ripristinare il tuo sito web in autonomia e supporto 24/7 con tempo di risposta garantito nelle prime due ore.

In sintesi, SupportHost è la scelta perfetta per chi cerca un hosting condiviso ad alta qualità, ricco di risorse, a prezzi assolutamente accessibili. Provalo per 14 giorni gratis e senza impegno, se deciderai che la piattaforma fa al caso tuoi potrai poi proseguire scegliendo uno dei quattro piani disponibili. I prezzi spaziano da 34 euro all’anno per la soluzione più economica, 59 euro è il piano più venduto, poi ci sono i due piani leggermente più costosi (ma con risorse più elevate) da 89 e 149 euro all’anno. Se il tuo sito web crescerà nel tempo, con SupportHost potrai passare in piena comodità da un piano all’altro in qualsiasi momento, pagando solamente la differenza di prezzo.

