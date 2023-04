Hosting condiviso: risparmio senza compromessi sulla qualità con SupportHost

Chi ha un sito web con poche visite mensili può risparmiare moltissimo sul piano di hosting: grazie alla possibilità di puntare su un servizio di hosting condiviso, infatti, è possibile ridurre al minimo i costi senza pregiudicare la velocità e la reattività del proprio portale. Si tratta di una soluzione, grazie alla condivisione delle risorse, può garantire un risparmio significativo.

Un punto di riferimento assoluto del settore dei servizi di hosting condiviso è SupportHost che propone vari piani, con vantaggi crescent, e un costo a partire da 34 euro all’anno. Tutte le proposte includono traffico mensile illimitato oltre che sottodomini e account e-mail illimitati. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di SupportHost, disponibile tramite il link qui di sotto:

Con l’hosting condiviso di SupportHost il risparmio è garantito

I piani di hosting condiviso di SupportHost sono la scelta giusta per tantissimi siti web che, generando poco traffico, non necessitano di piani di hosting più articolati, potendo essere gestiti con un quantitativo inferiore di risorse. Tra le proposte di SupportHost troviamo quattro diversi piani tra cui scegliere con la possibilità di poter contare su di un massimo di 100 GB di spazio su disco SSD con risorse dedicate per gestire fino a 60 mila visite mensili.

Con SupportHost è possibile attivare un piano di hosting condiviso a partire da 34 euro all’anno con la possibilità di ridurre ulteriormente i costi scegliendo un abbonamento biennale, a partire da 61,20 euro complessivi, o anche un abbonamento triennale, a partire da 86,70 euro complessivi. Per tutte le proposte troviamo, tra i vari vantaggi inclusi:

il dominio gratis

il certificato SSL gratis

il trasferimento del sito gratuito

Le offerte di SupportHost sono disponibili anche con una prova gratis e senza impegno di 14 giorni. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto:

