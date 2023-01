Hosting economico e completo per WordPress: la soluzione giusta parte da 2,99 euro al mese

Poter contare su di un servizio di hosting per WordPress che sia economico e completo è fondamentale: in questo modo, infatti, è possibile abbattere i costi di hosting per il proprio sito web (o anche per il proprio network di siti) senza dover scendere a compromessi sulla qualità e l’efficienza del servizio. Si tratta, quindi, di un aspetto da non sottovalutare, a prescindere dal numero e dalle caratteristiche dei propri siti web realizzati con WordPress.

In questo momento, la soluzione giusta per l’hosting economico e completo per WordPress arriva da SiteGround. Il servizio, infatti, propone varie soluzioni con sconti fino al 76% grazie alle offerte di inizio 2023. Da notare, inoltre, che SiteGround può contare sulla raccomandazione diretta di WordPress.org. Le proposte per un hosting WordPress di SiteGround partono da appena 2,99 euro al mese e possono essere attivate direttamente online, dal link qui di sotto:

Hosting WordPress economico, completo e senza compromessi: la scelta giusta è SiteGround

Scegliere SiteGround per il servizio di hosting su WordPress conviene. La piattaforma offre vari piani tra cui scegliere quello pi adatto alle proprie esigenze. La versione “base”, denominata StartUp, costa appena 2,99 euro al mese garantendo un servizio completo per chi ha la necessità di un hosting per il proprio sito di WordPress. Non mancano, naturalmente, le opzioni più articolate, come GrowBig e GoGeek. Questi due piani, dal costo di 5,49 euro e 8,49 euro rispettivamente, propongono un servizio ancora più completo e sono pensati anche per chi ha più siti web (entrambi consentono l’hosting di un numero illimitato di siti su WordPress. Su tutti i piani è presente:

il trasferimento dati illimitato

il domino gratuito

l’installazione WordPress gratuita

Plugin WP Migrator gratuito

auto aggiornamenti di WordPress

backup giornalieri gratuiti

Le offerte per l’hosting di un sito WordPress di SiteGroud sono attivabili direttamente online, con sconti fino al 76%. Per tutti i dettagli in merito c’è il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.