Hosting facile da configurare: quale provider scegliere?

Creare il proprio sito Web è una sfida affascinante e stimolante ma che, allo stesso tempo, può presentare alcune difficoltà.

Un hosting facile da configurare, per un utente che si avvicina a questo settore, risulta dunque essenziale per cominciare la propria avventura con il piede giusto.

Così come avviene con il dominio, anche la scelta dell’hosting è un momento delicato: una configurazione facilitata, di fatto, permette di risparmiare tempo ed energie.

Il tutto consente all’utente di concentrarsi maggiormente su ciò che conta, ovvero la realizzazione del sito vero e proprio.

Una piattaforma come Siteground, oltre ad essere per qualità il top del settore, è in grado di offrire una serie di strumenti che rendono particolarmente facile configurazione e gestione di un sito Web.

Gli strumenti per facilitare la configurazione sono molteplici e tanto efficaci quanto semplici da padroneggiare.

La scelta di un Hosting facile da configurare è ottima per risparmiare tempo

Cosa può offrire Siteground per rendere la configurazione così semplice?

Lo strumento WordPress Starter, per esempio, permette di acquistare uno spazio hosting trovando già WordPress installato sullo stesso. La gestione facilitata dei plugin poi, permette al sito Web di essere online nel giro di pochi minuti.

Nel caso di sito già esistente poi, SiteGround Migrator è un plugin proposto dal provider per rendere la migrazione un’operazione alquanto rapida. L’alto livello di sicurezza e le prestazioni di alto livello, sono altri fattori che hanno contribuito al successo di questo provider.

Infine, anche il supporto appare di prim’ordine. Il centro di assistenza è aperto 24 ore su 24, e propone un team di customer care difficilmente individuabile in servizi di questo tipo.

Buone notizie anche lato costi. Il piano StartUp, ideale per avviare il primo progetto online, è disponibile con il 76% di sconto sul prezzo di listino. Ciò si traduce in appena 5,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.