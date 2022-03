Hosting GoDaddy in offerta: quale dominio scegliere?

GoDaddy offre diversi piani di web hosting che permettono di ospitare uno o più siti web basati su WordPress o altri noti CMS. Sfruttando le offerte attuali si può sottoscrivere l’abbonamento con uno sconto fino al 60%. Tutti i piani includono un dominio gratuito, ma la scelta dell’estensione più adatta deve essere effettuata seguendo determinati criteri.

Web hosting GoDaddy a partire da 3,65 euro/mese

Il nome di dominio deve indicare il brand oppure il tipo di contenuti pubblicati sul sito e deve essere facile da ricordare. L’estensione del dominio è altrettanto importante, quindi la scelta deve essere effettuata in maniera oculata. Tra quelle incluse nei tre piani di GoDaddy ci sono .com, .net, .org, .co e .it. La prima è tuttora la più conosciuta in assoluto, ma allo stesso tempo più utilizzata, quindi il dominio .com desiderato potrebbe essere già occupato.

Una valida alternativa è .net , ma è indicata soprattutto per siti che trattano argomenti tecnologici. L’estensione .org è invece più indicata per le organizzazioni, meno per un sito personale. Se un dominio .com è già occupato si potrebbe scegliere l’estensione .co . Tuttavia c’è il rischio che l’utente aggiunga per sbaglio una m finale e finisca su un altro sito. L’estensione .it infine è chiaramente specifica per i siti di attività e aziende che operano in Italia.

GoDaddy include il dominio gratuito nei piani Economy, Deluxe e Ultimate. Il piano Economy consente di ospitare un sito web e offre 100 GB di spazio su SSD, 10 database, 25 sottodomini e prestazioni standard. Il piano Deluxe offre siti, spazio e sottodomini illimitati, oltre a 25 database. Il piano Ultimate non ha nessuna limitazione, include anche il certificato SSL e garantisce prestazioni superiori.

I prezzi sono 3,65 euro/mese (Economy), 6,09 euro/mese (Deluxe) e 9,75 euro/mese (Ultimate). Lo sconto rispetto al prezzo standard è compreso tra il 50% e il 60%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

