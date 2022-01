Hosting di livello ma economici? L'interessante offerta di A2 Hosting

Trovare un hosting valido ma economico è realmente un'utopia?

Se è vero che la qualità si paga, spesso, è possibile trovare occasioni per ottenere uno spazio per il proprio sito senza spendere cifre folli. Visti i sempre più frequenti attacchi hacker, la sicurezza deve essere una priorità per qualunque tipo di sito Web.

Affinché i contenuti siano visitati agevolmente dagli internauti però, anche le performance devono godere di una certa attenzione. Un sito con caricamenti prolungati infatti, difficilmente viene preso seriamente in considerazione. L'assistenza è un altro fattore fondamentale di scelta, così come lo è il prezzo.

Di volta in volta alcuni provider offrono sconti alquanto interessanti. In questo caso vogliamo parlare di A2 Hosting che, attraverso la sua iniziativa, permette di ottenere sconti fino al 73% sui piani triennali di sottoscrizione.

A2 Hosting: un servizio di alto profilo ma con uno sconto del 73%

Tra i vari servizi di hosting disponibili online al giorno d'oggi, A2 Hosting rappresenta una realtà in costante crescita. Ma cosa offre e soprattutto quanto costa?

I piani offerti sono indirizzati verso diverse tipologie di utenti. Per chi vuole abbinare costi ridotti a un hosting con servizi sufficienti, per esempio, risulta ideale il piano Startup. Si parla dell'hosting per un sito Web con 100 GB di SSD di spazio per i dati e un servizio di migrazione gratuita inclusa.

Tutto questo con lo sconto del 73% rispetto ai costi di listino (per 36 mesi di sottoscrizione): si parla infatti di appena 2,99 dollari al mese rispetto ai 10,99 di listino.

Chi necessita di un hosting per eCommerce o per siti aziendali però, potrebbe necessitare di maggiore spazio Web e servizi. A2 Hosting è in grado di adeguarsi perfettamente a qualunque tipo di esigenza.

Il piano Drive, per esempio, offre la possibilità di gestire innumerevoli siti Web attraverso uno spazio d'archiviazione dati SSD senza limiti. Il pacchetto in questione è offerto, sempre per una sottoscrizione di 3 anni, con uno sconto del 53%. Si parla di solamente 5,99 dollari al mese rispetto agli originari 12,99.

A2 Hosting offre anche diversi altri piani scontati, risultando dunque un servizio estremamente adattabile.