Hosting multidominio: la soluzione ideale per gestire i tuoi siti web

Se sei un professionista del web, hai una web agency o sei il responsabile IT della tua azienda probabilmente avrai già deciso di acquistare un servizio di hosting multidominio. A cosa serve? Si tratta di un’unica piattaforma dalla quale puoi gestire diversi siti web in maniera facile e veloce, avendo facoltà di dare permessi e privilegi di controllo di ogni singolo portale a chi riterrai opportuno.

Scegliendo i servizi offerti da Serverplan, realtà italiana operativa nel settore da 20 anni, hai incluso nel prezzo il tuo pannello per il controllo unico della configurazione dello spazio e degli account dei tuoi clienti e l’assistenza del team specializzato Intrepid Support 24 ore al giorno 365 giorni l’anno.

Hosting multidominio: perché scegliere le soluzioni Serverplan

Con Serverplan hai la possibilità di impostare il tuo hosting multidominio Linux e usufruire di un ambiente ottimizzato per lo sviluppo di progetti realizzati con i più comuni CMS. L’elevato knowhow consolidato negli anni, apporta una serie di ottimizzazioni a livello di web server cosi da garantire maggiori performance rispetto ad uno spazio non ottimizzato.

Hosting su dischi SSD per garantirti le prestazioni migliori per il tuo sito e le tue applicazioni

per garantirti le prestazioni migliori per il tuo sito e le tue applicazioni Un sistema di backup su storage esterni tramite cadenze orarie, con la massima sicurezza e un restore semplicissimo

tramite cadenze orarie, con la massima sicurezza e un restore semplicissimo Pannelli Cpanel e WHM preinstallati : scegli tu quale attivare per la gestione di siti, database, email e applicazioni

: scegli tu quale attivare per la gestione di siti, database, email e applicazioni Migrazione gratuita da altro provider di tutti i tuoi datiF

Team di esperti “Intrepid Support” a tua disposizione per un’assistenza via telefono, chat e ticket. Attiva tutti i giorni a tutte le ore.

a tua disposizione per un’assistenza via telefono, chat e ticket. Attiva tutti i giorni a tutte le ore. Account distinti e isolati per il massimo della sicurezza

Sistema anti malware e antispam

Attivazione immediata subito dopo aver effettuato l’ordine

subito dopo aver effettuato l’ordine Garanzia di rimborso fino a 30 giorni

Multi PHP , per scegliere la versione più adatta alle tue necessità

, per scegliere la versione più adatta alle tue necessità Certificato SSL gratuito o a tua scelta tra le altre versioni proposte in fase di configurazione

Tra le app disponibili per l’installazione tramite i pannelli CPanel e Plesk puoi scegliere fra oltre 60 CMS completamente in italiano, inclusi WordPress, Joomla, Magenta e PrestaShop. Perfetto per la gestione dei tuoi siti web, che puoi associare al tuo piano hosting reseller senza alcun limite, se non quello dell’esaurimento dello spazio SSD.

Proprio per soddisfare necessità diverse, i piani partono da 25€ al mese IVA per l’offerta base, che include 50 GB di spazio su SSD, fino ad arrivare alle soluzioni professionali pensate per attività già avviate e la gestione di numerosi siti web.

