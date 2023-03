Hosting per sito web: convenienza e personalizzazione con le offerte di VHosting

VHosting è un punto di riferimento per tantissimi utenti grazie ai suoi servizi di hosting che consentono di gettare “le basi” giuste su cui costruire il proprio sito web. Il servizio di VHosting è tra i noti e apprezzati del web con un punteggio straordinario su TrustPilot dove VHosting registra ben 4,9 stelle su 5.

Non è solo la qualità del servizio a convincere. VHosting, infatti, è un riferimento anche per quanto riguarda il costo dei servizi di hosting per un sito web. Le offerte proposte dal provider presentano il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, con soluzioni a partire da 26 euro + IVA all’anno.

C’è anche un servizio di Hosting per WordPress, con una serie di ottimizzazioni specifiche per i siti in WordPress, da appena 45 euro + IVA all’anno. A completare l’offerta di VHosting ci sono varie altre soluzioni (da hosting semi dedicato a interi server dedicati).

Tutte le offerte possono contare sulla Garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI. Per scoprire le offerte e attivare il piano più adatto alle proprie necessità è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Con le offerte di VHosting il costo del piano di hosting per un sito web si riduce, senza compromessi sulla qualità

La gamma di piani proposti da VHosting è davvero completa. Tra le offerte disponibili troviamo:

Hosting Low Cost da 26 euro + IVA all’anno

Cost da 26 euro + IVA all’anno Hosting WordPress da 45 euro + IVA all’anno

da 45 euro + IVA all’anno Hosting Professionale Semi dedicato da 150 euro + IVA all’anno

Ogni piano include vari livelli, garantendo all’utente il massimo della personalizzazione possibile. Con le offerte di VHosting, infatti, è possibile accedere al piano di hosting più adatto alle proprie esigenze andando a “costruire” il servizio aggiungendo i servizi di proprio interesse. Da notare, inoltre, che VHosting propone anche server dedicati da 139 euro al mese + IVA.

Per scoprire l’offerta giusta e attivarla è possibile fare riferimento al sito ufficiale linkato qui di seguito:

Su tutte le offerte proposte da VHosting c’è la possibilità di beneficiare della Garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI. In questo modo, è possibile verificare la qualità del servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso di quanto pagato.

