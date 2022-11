Hosting per WordPress a 1,99 euro al mese con quest'offerta del Black Friday

Il Black Friday è un periodo di sconti anche e soprattutto per quanto riguarda i servizi connessi al mondo del web: è il caso dell’offerta proposta da SiteGround, un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi siti web, che proposto i piani di hosting per WordPress a prezzo scontato.

Per gli utenti che scelgono l’offerta del Black Friday di SiteGround, infatti, c’è la possibilità di sfruttare fino all’84% di sconto sul canone mensile del piano scelto. Si tratta di una promozione davvero ottima che consente di abbattere i costi per l’hosting del proprio sito web. L’offerta di SiteGround parte da 1,99 euro al mese.

L’offerta può essere attivata direttamente dal sito SiteGround.

La promozione di SiteGround per il Black Friday è davvero molto conveniente. A disposizione degli utenti ci sono tre piani proposti a prezzo scontato. Ecco i dettagli:

StartUp : 1,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese

: 1,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese GrowBig : 3,99 euro al mese invece di 22,99 euro al mese

: 3,99 euro al mese invece di 22,99 euro al mese GoGeek: 5,99 euro al mese invece di 34,99 euro al mese

L’offerta di piani di hosting di SiteGround è particolarmente articolata. Già il piano base è, però, molto interessante. Con StartUp, infatti, è possibile l’hosting di 1 sito web con 10 GB di spazio web disponibile. Il piano garantisce un utilizzo completo con trasferimento dati illimitato, domino gratuito, aggiornamenti automatici di WordPress e possibilità di utilizzo anche per eCommerce. I piani GrowBig e GoGeek, invece, sono riservati a chi ha più siti web ed ha bisogno di ancora più spazio web.

L’offerta del Black Friday di SiteGround si estende su tutti i piani garantendo agli utenti la possibilità di risparmiare fino all’84% sul piano di hosting per WordPress con una spesa da 1,99 euro al mese. Per sfruttare l’offerta prima della fine della promozione del Black Friday è possibile seguire il link qui di seguito:

