Hosting per WordPress da 1,99 euro al mese: ora è possibile con SiteGround

SiteGround celebra i suoi primi 19 anni di attività con il lancio di un’offerta davvero imperdibile: i piani di hosting per WordPress sono ora disponibili a prezzo scontato con la possibilità di risparmiare fino all’84% rispetto al prezzo di listino. Grazie a questa promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile accedere ad uno dei piani di hosting per WordPress di SiteGround a partire da 1,99 euro al mese. Su tutti i piani, inoltre, ci sono dominio e trasferimento sito gratis. Per scoprire il piano giusto è possibile accedere subito al sito ufficiale di SiteGround:

SiteGround compie 19 anni: i piani di hosting per WordPress sono scontati fino all’84%

La promozione in corso è da cogliere al volo. SiteGround propone ora piani di hosting per WordPress con sconti fino all’84%. Le opzioni disponibili sono:

StartUp a 1,99 euro al mese

a 1,99 euro al mese GrowBig a 3,99 euro al mese

a 3,99 euro al mese GoGeek a 5,99 euro al mese

I prezzi indicati sono IVA esclusa e sono scontati rispetto al listino.

I tre piani di SiteGround includono vantaggi crescenti: StartUp, ad esempio, è ideale per gli utenti con esigenze basilari e/o con un solo sito web. Gli altri due piani, invece, offrono vantaggi aggiuntivi significativi a fronte di una spesa decisamente contenuta.

Su tutti i piani di hosting per WordPress è possibile beneficiare, tra i tanti vantaggi inclusi, dei seguenti bonus:

dominio gratis

trasferimento gratuito del sito

installazione, plug-in WP Migrator, auto-aggiornamenti gratis

WordPress gestito

eCommerce disponibile

SSL gratis

database illimitati

backup giornalieri (anche on demand con GrowBig e GoGeek)

Su tutti i piani di hosting per WordPress di SiteGround è disponibile la Garanzia di rimborso di 30 giorni che consente all’utente di provare, nei minimi dettagli, il servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso di quanto pagato.

Per sfruttare le offerte di SiteGround è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Le offerte per i 19 anni di SiteGround sono disponibili a tempo limitato: si tratta, quindi, di un’occasione da cogliere al volo per accedere ad un piano di hosting per WordPress ricco di funzionalità e con un prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.