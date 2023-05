Hosting per WordPress economico e completo: questa è l'offerta su cui puntare

La scelta del servizio di hosting web per il proprio sito WordPress (o per i propri siti) richiede un’analisi attenta della qualità del servizio erogato dal provider. Tra le opzioni più interessanti del momento, sia in termini di qualità che di costi, c’è VHosting. L’efficacia del servizio di questo provider è “certificata” dalle recensioni di Trustpilot che premiano VHosting con 4,9 stelle su 5.

Per tutti i suoi clienti, VHosting propone il piano Hosting WordPress con una spesa a partire da appena 45 euro all’anno + IVA. Questo piano, inoltre, include il dominio e la migrazione di un sito WordPress gratis oltre ad una lunga serie di vantaggi, a partire dalla possibilità di sfruttare fino a 50 GB di spazio SSD NVMe.

Tutti i piani di VHosting sono disponibili tramite il sito ufficiale del provider:

Hosting WordPress: ecco perché scegliere VHosting

La proposta di VHosting è tra le soluzioni più complete e convenienti del momento, per chi è alla ricerca di un piano di hosting per WordPress. Il piano proposto da VHosting, infatti, include:

fino a 50 GB di spazio SSD NVMe

di spazio SSD NVMe 1 dominio gratuito (.it o .eu)

(.it o .eu) la migrazione gratuita di un sito WordPress

di un sito WordPress caselle mail e database illimitati

backup automatico gratuito

certificato SSL gratis

accesso SSH

Il costo varia da 45 euro + IVA a 85 euro + IVA all’anno, in base al piano per WordPress scelto. I piani più completi offrono più spazio SSD NVMe, più vCPU e più vRAM, per prestazioni al top ma già la soluzione base rappresenta un ottimo compromesso tra costi e prestazioni. Tutte le proposte per un servizio di hosting per WordPress sono accessibili tramite il sito ufficiale di VHosting.

Da notare, inoltre, che, in base al piano scelto, è possibile beneficiare di una Garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI di 30 giorni o 45 giorni. C’è, quindi, tutto il tempo necessario per “testare” il servizio, valutandone appieno le caratteristiche e, eventualmente, richiedere un rimborso integrale di quanto peso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.