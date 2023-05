Hosting reseller: il piano giusto lo offre Serverplan, si parte da 25 euro al mese

Serverplan è un vero e proprio punto di riferimento del settore dei servizi di web hosting, con tante soluzioni a disposizione della sua clientela. Oggi ci concentriamo su uno dei punti di forza della gamma di Serverplan: si tratta dei piani di hosting reseller, la soluzione ideale per chi ha più siti web da realizzare e da gestire. Con la possibilità di scegliere tra soluzioni Linux e Windows, i clienti che si affidano a Serverplan possono contenere i costi senza compromessi sulla qualità. I piani partono da 25 euro + IVA al mese e sono attivabili direttamente dall’apposita sezione del sito ufficiale di Serverplan, raggiungibile dal link qui di seguito.

Hosting reseller con Serverplan: costo contenuto e servizio completo

L’offerta proposta da Serverplan per i piani di hosting reseller è particolarmente ricca. Tutte le web agency che hanno la necessità di creare più siti web, scegliendo una delle proposte di Serverplan, potranno gestire tutti i domini da un unico pannello.

A disposizione della clientela ci sono i piani:

Basic da 25 euro + IVA al mese con 50 GB di spazio SSD

con Plus da 39 euro + IVA al mese con 100 GB di spazio SSD

con Pro da 53 euro + IVA al mese con 150 GB di spazio SSD

Per tutte le proposte di Serverplan per chi è in cerca di piani di hosting reseller c’è la possibilità di scegliere tra Windows e Linux andando sempre a beneficiare di siti web illimitati, account email illimitati, traffico illimitato e tanti strumenti per una gestione completa e semplificata del servizio.

L’offerta proposta è particolarmente ricca e articolata. Il consiglio, per chi è alla ricerca di una soluzione di hosting reseller, è quello di accedere subito al sito ufficiale per verificare il piano più adatto alle proprie necessità da attivare con un clic. A prescindere dal piano scelto, c’è sempre la possibilità di sfruttare un servizio di assistenza H24/365.

Da notare che tutti i server di Serverplan sono situati in Italia, garantendo all’utenza il massimo dell’affidabilità oltre che un trattamento dei dati trasparente e senza elementi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.