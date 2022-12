Hosting Reseller: l'offerta migliore ora anche con il 50% di sconto

L’Hosting Reseller è il piano hosting ideale pensato per web agency che devono gestire e realizzare un numero maggiore di siti web e hanno bisogno di prestazioni di altissimo livello coadiuvate da un pannello di controllo unico utile per la configurazione dello spazio e la gestione degli account.

Serverplan, realtà italiana consolidata nel settore, è la migliore proposta che puoi trovare oggi sul web, specialmente con il nuovo coupon attivo per le festività natalizie: ti basta cliccare sul coupon “RESELLERSP” che trovi in pagina per avere subito il 50% di sconto su tutti i piani a te riservati.

Hosting Reseller di Serverplan: cosa puoi avere con il 50% di sconto

I piani hosting reseller di Serverplan sono suddivisi in tre diversi pacchetti ognuno specificatamente pensato per esigenze diverse. Si parte dalla soluzione Basic, ideale per le piccole imprese che vogliono cominciare adesso a gestire la loro attività, fino ad arrivare al super pacchetto professionale pensato per realtà già consolidate.

Quel che è certo è che qualunque soluzione sceglierai ti permetterà di contare su storage su dischi SSD che ti garantiscono le migliori performance possibili per il tuo sito e le tue applicazioni, insieme a sistemi di backup & restore su storage esterni per il salvataggio dei dati a cadenze orarie.

Ottieni inoltre il pannello di controllo cPanel o WHM avendo la possibilità di attivare quello che preferisci: entrambi sono già infatti preinstallati e ti aiuteranno a gestire più facilmente i siti, il database, le email e le applicazioni.

Se i tuoi progetti sono ospitati su un altro provider puoi comunque contare sul tool gratuito che ti permette di migrare facilmente il tutto su Serverplan, inclusi i contenuti di siti, posta e database.

In ogni caso avrai sempre un team di esperti al tuo servizio via telefono, chat e ticket, attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno. Puoi contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati e avere l’attivazione immediata non appena effettuerai l’ordine.

