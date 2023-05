Hosting web a prezzo ridotto: con VHosting bastano 26€ all'anno

È il momento giusto per ridurre il costo del servizio di web hosting senza compromessi sulla qualità. Con le nuove proposte di VHosting, infatti, è possibile accedere a soluzioni complete a partire da 26 euro + IVA all’anno. Il taglio ai costi di hosting non comporta una riduzione della qualità del servizio: VHosting è, infatti, un vero e proprio punto di riferimento del settore, garantendo un rapporto qualità/prezzo al top, come certificato dal punteggio di 4,9 su 5 assegnato dagli utenti di Trustpilot.

Per scoprire tutte le offerte di VHosting è possibile consultare il sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

Tante soluzioni per un hosting web a prezzo ridotto: ecco perché scegliere VHosting

Con VHosting è possibile accedere a vari piani di hosting dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Hosting Low Cost da 26 euro + IVA all’anno con dominio gratuito e fino a 30 GB di spazio SSD NVMe

con dominio gratuito e fino a 30 GB di spazio SSD NVMe Hosting WordPress da 45 euro + IVA all’anno con dominio e migrazione gratis per un sito web e fino a 50 GB di spazio SSD NVMe

con dominio e migrazione gratis per un sito web e fino a 50 GB di spazio SSD NVMe Hosting Professionale Semidedicato da 150 euro + IVA all’anno con dominio e migrazione gratis per un sito web e fino a 75 GB di spazio SSD NVMe

Tutti i piani di VHosting includono anche database illimitati, backup automatici e diversi altri servizi accessibili senza costi. Da notare che è possibile accedere anche a soluzioni ancora più complete, fino ad arrivare a server dedicati da 139 euro + IVA al mese. Tutte le proposte di VHosting, inoltre, prevedono la Garanzia Soddisfatti o Rimborsati che consente di ottenere un rimborso integrale di quanto speso entro 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di VHosting.

VHosting mette a disposizione dei suoi utenti un servizio di assistenza attivo 24/7 che rappresenta un importante plus da tenere in considerazione in fase di scelta del servizio di web hosting a cui affidarsi. Gli utenti hanno premiato VHosting con tante recensioni positive, come certificato dal punteggio di 4,9 su 5 ottenuto su Trustpilot da migliaia di recensioni.

