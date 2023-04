Hosting web economico? C'è Netsons a meno di 3€ mensili

Un web hosting economico, sicuro e ricco di funzionalità: non è un’utopia, ma i piani proposti da Netsons, uno tra i principali hosting provider in Italia ed Europa. Quello che ti vogliamo segnalare oggi è il piano di Web Hosting che, a partire da soli 2,42 euro al mese, ti offre tutto il necessario per avviare il tuo primo sito web in pochissimi clic. Ma cosa offre nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Cosa è incluso nel tuo piano Web Hosting Netsons

Velocità, potenza e sicurezza: sono questi i tratti che distinguono il Web Hosting Netsons, la soluzione ideale per coloro che desiderano entrare nel mondo del web in modo professionale e affidabile. Netsons offre una una vasta scelta di servizi di hosting economici che consentono di creare siti web personali, aziendali, blog, e-commerce o di avviare una web agency.

Il piano di Web Hosting proposto da Netsons da soli 2,42 euro al mese include tutte le principali tecnologie dei servizi che l’azienda propone. Così non devi rinunciare alla qualità, anche se il prezzo è piccolissimo. Nel dettaglio, Web Hosting include:

Fino a 10 GB di spazio web

1 sito web

5 caselle e-mail

Un dominio incluso

Supporto HTTP/2 e certificato SSL gratis

Backup giornalieri

Installazione automatica di CMS con un clic

Database MariaDB/MySQL

In più, tutti i piani Netsons offrono pannello hosting cPanel – uno tra i più semplici e intuitivi -, protocollo HTTPS/2 e protocollo Let’s Encrypt, funzioni di sicurezza avanzate, attivazione istantanea dell’hosting dopo l’acquisto, PHP ultraveloce, database su dischi SSD e Netsons Web Shield.

Il prezzo per tutte queste funzionalità è davvero piccolissimo: solo 2,42 euro al mese. Non sarà adatto per avviare un business, ma sicuramente rappresenta un ottimo punto di partenza per qualsiasi sito web, con un occhio di riguardo al portafoglio senza compromettere la qualità del servizio. In alternativa, potrai optare per uno degli altri piani disponibili: leggermente più costosi, ma con molte risorse in più perfette per la tua attività.

