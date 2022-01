Hosting Web: perché è importante scegliere quello giusto?

Quando si crea un nuovo sito Web, la scelta dell'Hosting da utilizzare viene spesso presa poco in considerazione. Molto spesso si finisce per acquistare quello più conosciuto a livello di immagine, senza neppure chiedersi se ne esistono di quantomeno simili e a prezzi più vantaggiosi. Oggi vogliamo però parlarvi di tre caratteristiche fondamentali e che potrebbero effettivamente portavi a scegliere il servizio di Hosting migliore per le proprie esigenze. A questo proposito, vogliamo anche ricordarvi l'incredibile offerta di inizio anno di Hostinger, la quale offre, a soli 1,99 euro al mese sull'abbonamento di quattro anni, dominio gratuito, SSL gratuito per sempre e protezione da attacchi DDoS.

Tre caratteristiche da non sottovalutare nella scelta di un Hosting

Partiamo col dire che, ovviamente, chiunque dovrà comunque considerare anche lo spazio di archiviazione a disposizione, poiché rilevante in base alle caratteristiche del proprio sito Web. Tuttavia, oggi vogliamo concentrarci solo su tre caratteristiche che spesso vengono tenute poco in considerazione, poiché forse ritenute scontate o poco importanti.

La prima di tutti è quella relativa alla sicurezza. Viviamo purtroppo in un mondo in cui ogni anno nascono centinaia di nuovi virus e malware, per questo motivo, disporre di un Hosting sicuro sotto il punto di vista degli attacchi informatici garantirebbe sicuramente maggiore tranquillità, sia per se stessi che per gli utenti che lo visiteranno.

Come non parlare poi anche dell'affidabilità che un servizio di Hosting dovrebbe avere. Certo, tale aspetto dipende spesso anche dalla quantità di GB a disposizione e di visitatori giornalieri, ma trovare una piattaforma affidabile e pronta a risolvere qualsiasi tipologia di problema in ogni istante non è così scontato. In materia di ciò, Hostinger si è sempre distinta sulle altre. Per questo motivo, ricordiamo ancora una volta l'offerta che prevede un costo di soli 1,99 euro al mese all'abbonamento di 4 anni.

Per concludere, includiamo anche il fattore assistenza clienti. Disporre di algoritmi avanzati e sicuri è sicuramente un punto di vantaggio, ma molto spesso è necessario richiedere l'aiuto di persone fisiche e che potranno realmente risolvere qualcuno tipo di problema e soprattutto capire fino in fondo le richieste del cliente.

Tutte e tre le suddette caratteristiche potrebbe risultare banali, ma darle per scontate potrebbe risultare dannoso per se stessi e per il proprio sito Web.