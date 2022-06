Hosting web professionale: con Keliweb 50% di sconto

Se nel contesto di un blog o un sito personale affidarsi a un hosting affidabile è importante, nel contesto professionale lo è ancora di più.

Perdere visite, dunque potenziali clienti, per un sito lento o che presenta problemi a livello di sicurezza è un evidente danno economico così come lo è per quanto concerne l’immagine. Dunque, scegliere un provider non è per niente un optional ma una concreta necessità.

Che si tratti di un e-Commerce, un sito vetrina o un progetto web che si vuole supportare con un hosting adeguato, Keliweb offre una soluzione ideale costituita dalla sottoscrizione KeliPRO.

Questa è conveniente anche sotto il punto di vista economico, visto anche la recente offerta legata a questa formula.

KeliPRO: la soluzione web hosting professionale di Keliweb accessibile a tutti

Cosa offre KeliPRO? Oltre al dominio gratuito, questa sottoscrizione offre al cliente:

; 10GB SSD spazio web ;

; 50 caselle di posta ;

; 5 database ;

; un certificato SSL e HTTP/2 ;

e ; il pannello cpanel per la gestione hosting;

per la gestione hosting; un sistema di backup avanzato ;

; un sistema firewall e anti malware.

Non mancano poi anche strumenti integrati per contrastare virus e spam, ormai indispensabili per chiunque possieda un sito web.

Per chi sta ancora realizzando graficamente il proprio progetto digitale, il site builder incluso in KeliPRO offre ampio spazio d’azione. Infine, la possibilità di creare sottodomini di terzo livello in numero illimitato, rappresenta un ulteriore vantaggio da considerare.

Di fatto, si tratta di tutto ciò che serve a un professionista della rete per proporre un progetto digitale e catturare l’attenzione di migliaia a migliaia di visitatori al mese.

A rendere ancora più interessante tale formula sono i costi: grazie al 50% di sconto infatti, KeliPRO è disponibile per soli 19,50 euro all’anno (più IVA).

