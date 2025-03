Hosting WordPress a 1€/mese: IONOS è la scelta giusta

IONOS sta proponendo il 90% di sconto sulla propria soluzione dedicata all’hosting WordPress. Vale a dire che, se decidi di attivare il pacchetto Expand in questo momento, potrai usufruire di tutte le caratteristiche incluse al prezzo mensile di solo 1 euro (invece di 10 euro) per il primo anno.

L’offerta di IONOS per l’hosting WordPress

Oltre a fornire 50 GB di spazio in cui ospitare il sito e le sue risorse, il provider mette a disposizione anche funzionalità AI avanzate per la creazione e la modifica dei contenuti (a partire dalle pagine che lo compongono), l’implementazione di aggiornamenti e miglioramenti automatici e sempre personalizzabili, scansioni per la sicurezza eseguite quotidianamente e un sistema per la protezione dagli attacchi DDoS. Ci sono poi 5 indirizzi email per le comunicazioni con i clienti, un chatbot di intelligenza artificiale, il certificato SSL, l’accesso via SSH, SFTP e WP-CLI, la protezione antimalware e i backup giornalieri con Jetpack. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli relativi alla promozione.

C’è anche il dominio incluso. Scegli la destinazione che preferisci per far conoscere e far crescere la tua attività, tra quelle .it, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz e .online. Un altro valore aggiunto da tenere in considerazione è la possibilità di rivolgersi gratuitamente a un consulente personale in caso di necessità. Potrai rivolgergli qualsiasi domanda relativa ad assistenza tecnica e suggerimenti su misura, attraverso email, chat o telefono.

IONOS è ha realtà che opera su Internet fin dal lontano 1988 e che oggi conta 6,2 milioni di clienti, esperta in soluzioni di hosting, cloud e IaaS. Scopri di più sulla sua storia e sul catalogo di servizi proposti visitando il sito ufficiale. I prezzi qui riportati sono da intendersi IVA esclusa.