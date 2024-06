Hosting WordPress al miglior prezzo con Aruba

L’estate è spesso sinonimo di nuovi progetti. Uno dei più gettonati è l’apertura di un sito web, sia per una vetrina personale che per un’attività online come un e-commerce o un portale di notizie.

Se anche tu desideri aprire un nuovo sito e sei alla ricerca di un hosting affidabile e allo stesso tempo economico, ti segnaliamo l’offerta del provider Aruba sul piano WordPress Gestito, disponibile a 19,90 euro per il primo anno. La promo include WordPress preinstallato con aggiornamenti automatici e l’intelligenza artificiale per creare il nuovo sito in pochi minuti.

Hosting WordPress Gestito di Aruba in offerta a meno di 20 euro per il primo anno

Il fiore all’occhiello del piano hosting WordPress di Aruba è l’AI Assistant, un assistente basato sull’intelligenza artificiale che consente anche a chi ha poca o nessuna esperienza di costruire un sito web professionale in poco tempo. In più c’è WordPress preinstallato, con aggiornamenti e backup automatici, soluzione questa ideale per concentrarsi unicamente sui contenuti del sito.

Un’altra funzionalità chiave inclusa nel piano hosting di Aruba il servizio HiSpeed Cache, grazie alla quale si ottiene un sito più veloce rispetto alla concorrenza, senza dover ricorrere all’acquisto a parte di altri servizi di cache. La velocità di apertura delle pagine di un sito web è un elemento molto importante, dato che rientra tra i principali fattori di ranking per Google: per avere un posizionamento ottimale è indispensabile che il sito si apra velocemente, anche perché questo offre un’esperienza migliore per gli utenti e un tasso di conversione più alto.

Il piano hosting WordPress Gestito di Aruba è in offerta a 19,90 per il primo anno invece di 79 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito Aruba o cliccando sul bottone posizionato qui sotto.