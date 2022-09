Hosting WordPress e assistenza: quale servizio scegliere

Quando si parla di hosting WordPress e di caratteristiche da valutare dei vari provider, non va dimenticato un aspetto come quello dell’assistenza.

Nonostante questo CMS sia uno dei più user friendly infatti, non è esente da potenziali problemi. In caso di attacco informatici o di problematiche tecniche infatti, è importante poter contare su un supporto adeguato, capace di aiutare il proprietario del sito Web.

Se per un blog nato come hobby essere inattivo per qualche ora non è poi un dramma, lo è per un E-commerce. Anche una singola ora di inattività infatti, può costare migliaia di euro al titolare del sito.

In questi casi dunque, ottenere aiuto in tempi ristretti, è senza ombra di dubbio un vantaggio considerevole.

Ma quale servizio tra i tanti sul mercato offre maggiori garanzie in tal senso? Hostinger, con i suoi piani specifici per WordPress, si dimostra all’avanguardia nel contesto del supporto ai clienti.

Per un hosting WordPress, la qualità dell’assistenza è una priorità assoluta

L’assistenza proposta da Hostinger ha ricevuto diversi attestati di stima da addetti ai lavori e clienti (con una soddisfazione complessiva del 98%). Si parla di un team di Customer Care che abbina velocità nelle risposte a una elevata esperienza sul campo.

Attiva 24 ore su 24, la squadra di assistenza di questo provider offre molte certezze, soprattutto per chi possiede E-commerce o piattaforme mirate alla monetizzazione.

Limitare i pregi di Hostinger alla sola assistenza però è a dir poco riduttivo. Stiamo parlando di un hosting che offre quanto di meglio possa richiedere un utente WordPress, sia a livello di prestazioni che sotto il punto di vista della sicurezza.

I tre piani offerti (ovvero StartUp, GrowBig e GoGeek) offrono un bilanciamento costi/servizi perfetti per qualunque tipo di esigenza.

