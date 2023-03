Hosting WordPress: con l'offerta flash di Keliweb bastano 19,95 euro/anno

Poter contare su di un buon servizio di hosting per WordPress è sempre più importante. Chi ha un blog, un sito personale o un qualsiasi portale web realizzato con WordPress deve valutare con attenzione il piano di hosting a cui affidarsi.

Fino al prossimo 26 marzo è possibile scegliere WP Start di Keliweb, proposto in via promozione al prezzo scontato del 50%. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile attivare il piano ad appena 19,95 euro + IVA per un anno.

L’offerta include il dominio gratuito e consente l’accesso ad un piano di hosting per un sito web in WordPress con tanti strumenti e servizi collegati. Naturalmente, per gli utenti più esigenti, Keliweb propone diversi altri piani di hosting per WordPress con la possibilità di gestire più siti web.

Tutte le offerte di Keliweb sono accessibili direttamente tramite il sito ufficiale del provider. Lo sconto sul piano WP Start è valido fino al prossimo 26 marzo.

Hosting con WordPress: con l’offerta di Keliweb il prezzo scende a 19,95 euro per un anno

WP Start è la soluzione ideale per gli utenti “base” alla ricerca di un buon piano di hosting per il proprio sito web. Il costo è di 19,95 euro per un anno ed il servizio include il dominio gratuito oltre a 10 GB SSD di spazio web, 2 GB di RAM, 10 caselle di posta, 3 database e un apposito servizio di backup. L’offerta è valida fino al 26 marzo.

Da notare che Keliweb propone anche diversi altri piani di hosting con dominio incluso a partire da 26,90 euro all’anno e soluzioni dedicate e ottimizzate per WordPress a partire da 86,90 euro all’anno (con tanti servizi aggiuntivi rispetto al piano base).

Per un quadro completo sulle offerte Keliweb è possibile accedere al sito ufficiale:

Ricordiamo che su tutti i piani di hosting di Keliweb c’è la clausola Soddisfatto o rimborsato che garantisce 30 giorni di tempo per poter annullare l’abbonamento e riottenere tutto l’importo speso.

